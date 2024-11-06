Bitlis'te 108 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Bitlis'te eylül ve ekim aylarında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 108 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli ise tutuklandı.

Bitlis'te 108 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, eylül ve ekim aylarında düzenlenen operasyonlarda 108 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 24 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen göçmen kaçakçılarından 4'ü tutuklandı, 20'si şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

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