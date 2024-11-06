Bitlis'te 108 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda, eylül ve ekim aylarında düzenlenen operasyonlarda 108 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 24 şüpheli gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen göçmen kaçakçılarından 4'ü tutuklandı, 20'si şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

