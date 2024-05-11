Bitlis'te 131 parça tarihi eser ele geçirildi

Bitlis'te jandarma tarafından 2 şüpheli şahsın evlerinde yapılan aramalarda 131 parça tarihi eser ele geçirildi.

Bitlis'te 131 parça tarihi eser ele geçirildi

’in Ahlat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 131 parça ele geçirildi.

Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, kültür tabiat varlığı kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramada; 80 adet sikke, 36 adet obje ve 15 adet yüzük ele geçirilmiştir. Ele geçirilen toplam 131 adet kültür tabiat varlığı olduğu değerlendirilen materyaller, gerekli incelemenin yapılması için Ahlat Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Şüpheli şahıslar hakkında Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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