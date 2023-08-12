Bitlis'te 1'i turuncu kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 1'i turuncu kategoride bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, teröristlerin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda Bitlis’te 2015-2021 yılları arasında, 11 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı 5 eyleme katıldıkları tespit edildi.



Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarat çalışması sonucunda Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Helikopterleri ve J-SİHA desteğinde, Bitlis Söğütlü kırsalında, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile gerçekleştirilen Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Yılgın operasyonu kapsamında 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.Teröristlerden biri turuncu kategoride yer alan Agit kod adlı Veysi Aydemir.



Terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapan 8 kişi gözaltına alındı.

