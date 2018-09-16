İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, merkeze bağlı Ölek köyü kırsalında hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Bitlis kırsalında sürdürülen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, merkeze bağlı Ölek köyü kırsalında hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.