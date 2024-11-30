Bitlis’te 24 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan ilçe girişindeki yol kontrol noktasında bir TIR'ı durdurdu.

Araçta arama yapan polis ekipleri, TIR’ın dorsesinde yurda kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen 24 kaçak göçmeni yakalarken, organizatörlük yaptığı belirlenen 4 kişiyi de gözaltına aldı.

Yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 organizatör tutuklandı.