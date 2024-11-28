Bitlis'te 39 kaçak göçmen yakalandı
Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, Güroymak ve Tatvan ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonlarda Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapan 1 şüpheli yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.
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