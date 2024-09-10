Bitlis'te 8 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobilde Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı.

Bitlis'te 8 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kiraladığı otomobille batı illerine düzensiz göçmenleri götürmeye çalışan şüpheli, Adilcevaz-Malazgirt kara yolunda durduruldu.

Yapılan aramada otomobilin bagajında ve arka koltuğunda Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, göçmen kaçakçılığı yapan şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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