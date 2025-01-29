Bitlis'te 9 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis kırsalında jandarmanın denetimlerinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.

Bitlis'te 9 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken; ekipler, Tatvan ilçesi kırsalında denetim yaptı.

Denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 4 organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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