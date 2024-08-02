Bitlis’te 97 adet sikke ele geçirildi

Bitlis’te jandarma ekiplerince bazı ikametlerde yapılan aramada 97 adet sikke ele geçirildi.

Bitlis’te 97 adet sikke ele geçirildi

Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca alınan duyum üzerine yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Hizan ilçe Akdik köyünde “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçunu işlediği tespit edilen 5 şüpheli şahsın ikametleri ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “İcra edilen operasyon sonucunda, 1 adet dedektör ile 97 adet Osmanlı dönemi ve çeşitli ülkelere ait madeni sikke ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere cumhuriyet başsavcılığının talimatı ile Ahlat Müze Müdürlüğüne gönderilmek üzere el konulmuş olup, yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

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