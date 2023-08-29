Bitlis'te AVM yangını

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Tatvan Belediyesi Yaşam Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangın söndürüldü.

Bitlis'te AVM yangını

'in Tatvan ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin () arka kısmında doğalgaz ana vanasının da bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Bitlis'te AVM yangını - 1

Alışveriş merkezindeki vatandaşlar, görevliler tarafından tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bitlis'te AVM yangını - 2

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında park halindeki iki araç hasar gördü.

Tatvan Kaymakamı Remzi Demir olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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