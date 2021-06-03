Bitlis'te bir güvenlik korucusu şehit oldu

Eren-11 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, iki jandarma personeli yaralandı. Operasyonda 3 terörist de etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı 03.06.2021 - 12:16

Bitlis'te bir güvenlik korucusu şehit oldu
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Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralandı

Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralandı

İçişleri Bakanlığı, Eren-11 Operasyonu kapsamında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Bitlis'in Tatvan kırsalında, Eren-11 Operasyonu'nda biri korucu 2 şehidin olduğu hatırlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat birliklerince devam eden operasyonda, bugün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusunun şehit olduğu, 2 jandarma personelinin de yaralandığı bildirildi.

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