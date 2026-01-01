Bitlis'te çevre yolunda çığ düştü. Tanker sürücüsü altında kaldı

Bitlis’te çevre yolunda düşen çığın altında kalan tanker sürücüsü, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Bitlis’te çevre yolunda çığ düşmesi sonucu bir yakıt tankeri çığ altında kaldı. Olayın ardından ekiplerin hızlı müdahalesiyle çığ altında kalan sürücü, kısa sürede kurtarıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çığ düşmesi nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapanan Bitlis çevre yolu, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yeniden trafiğe açıldı. Bölgede karla mücadele ve güvenlik çalışmaları titizlikle sürdürülürken, benzer olumsuzluklara karşı da önlemler artırıldı.

YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Olayla ilgili açıklama yapan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Çevre yolumuzda meydana gelen çığ olayında ekiplerimizin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde personelimiz sağ salim kurtarılmıştır. Kapanan yolumuz da kısa sürede yeniden ulaşıma açılmıştır. Personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızdan olumsuz hava ve yol şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum" dedi.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve çığ riskine karşı sürücülerin dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlattı.