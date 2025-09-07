Bitlis'te çıkan yangın ağaçlara zarar verdi

Bitlis merkezde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan örtü yangını, kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlara da sıçradı.

Bitlis'te çıkan yangın ağaçlara zarar verdi

Merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesinde çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bazı ağaçlar yangından zarar gördü.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yetkililer, vatandaşları özellikle sıcak havalarda açık alanlarda ateş yakmamaları konusunda uyararak dikkatli olunması çağrısında bulundu.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...