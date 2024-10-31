Bitlis'te el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 26 Ekim'de Tatvan kırsalında operasyon düzenlendi.



"Şehit Güvenlik Korucusu Kubbettin Şimşek" adı verilen operasyonda, büyük boy 22 pil, el bombası, bixi namlusu, 300 kalaşnikof fişeği ve 350 bixi mühimmatı ele geçirildi.