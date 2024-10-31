Bitlis'te el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda mühimmat, silah namlusu ve pil ele geçirildi.

Bitlis'te el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 26 Ekim'de Tatvan kırsalında operasyon düzenlendi.

"Şehit Güvenlik Korucusu Kubbettin Şimşek" adı verilen operasyonda, büyük boy 22 pil, el bombası, bixi namlusu, 300 kalaşnikof fişeği ve 350 bixi mühimmatı ele geçirildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

İzmir depreminin 4. yılı | Cemil Tugay: Riskli ve kaçak yapılarla ilgili çalışmalar sürüyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...