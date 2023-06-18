Bitlis'te gazeteciye saldırı: Belediye çalışanı ile bir polis açığa alındı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yerel gazetecilik yapan Sinan Aygül, kaldırımda yürüdüğü sırada, Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B.'nin yumruklu saldırısına uğradı.

Bu sırada araya girmeye çalışan vatandaşlar ve esnaf ise polis memuru E.K. tarafından silah gösterilip, itilerek engellendi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedidi.

Valilikten yapılan açıklamada polis memuru ve belediye çalışanının açığa alındığı, adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Gazeteci Sinan Aygül'ün hastanedeki tedavisi devam ediyor.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Bitlis Valiliği, gazeteci Sinan Aygül'ün saldırıya uğramasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Bugün saat 15.15 sıralarında Tatvan ilçemizin Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokakta kavga ihbarı alınmıştır. Alınan ihbarın incelenmesi neticesinde; Tatvan’da gazetecilik yapan Sinan Aygül’ün darp edilmesiyle sonuçlanan olaya karışan Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B. isimli şahıs ile olayın önlenmesinde kusurlu olduğu değerlendirilen, polislik mesleğiyle bağdaşmayacak davranışlarda bulunan polis memuru E.K. hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılarak polis memuru E.K. görevden uzaklaştırılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle yürütülmektedir."