Bitlis'te günler önce kaybolan gençten kötü haber

Bitlis'te 19 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.11.2021 - 19:42

Bitlis'te günler önce kaybolan gençten kötü haber

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'in Ahlat ilçesinde 19 gün önce kaybolan 18 yaşındaki İshak Çağlayan'ın cesedi Van Gölü'nde bulundu.

Bingöl'den hafızlık eğitimi için Ahlat ilçesine gelen Çağlayan, 9 Kasım günü gece saatlerinde, eğitim gördüğü Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'ndan izinsiz ayrıldı.

Çağlayan'dan haber alınamaması üzerine güvenlik güçlerine haber verildi.

İlçe genelinde 19 gündür yürütülen çalışmalar sonucu Çağlayan'ın cansız bedeni, Van Gölü'nde kıyıya yakın bölgede bulundu.

Çağlayan'ın cenazesi, Ahlat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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