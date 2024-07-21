Bitlis'te hayvan yemi yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Bitlis-Baykan Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayvan yemi yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Bitlis'te hayvan yemi yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Dün akşam saatlerinde -Baykan Karayolu'nda sürücünün ismi öğrenilemeyen hayvan yemi yüklü TIR devrildi.

Kazada TIR sürücüsü yaralanırken, devrilen TIR'dan yola savrulan yem çuvalları yüzünden saatlerce uzun araç kuyruğu oluştu.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen TIR'da yaralanan şoför, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yola savrulan yem çuvallarının temizlenmesinin ardından yol yeinden trafiğe açıldı.

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