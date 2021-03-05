Bitlis'te helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 asker için devlet töreni

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Bitlis Tatvan'da askeri helikopter düşmesi sonucu şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlanıyor.

İlçeye bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Elazığ'a getirildi.

Şehit 11 asker için önce 8. Kolordu Komutanlığı'nda ardından havalimanında tören düzenlendi.

Törene şehit ailelerin yanısıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da katıldı.

Kazada şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu. Duaların ardından 11 askerin naaşı yine askerlerin omuzlarında 2 uçağa taşındı ve devlet töreni için Ankara'ya gönderildi.

Ankara'da düzenlenen devlet törenine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanlar katıldı.

Askerlerin 5'i Ankara'da, 6'sı da Kahramanmaraş, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Amasya ve Kayseri'de defnedilecek.

ŞEHİTLER İÇİN İLK TÖREN

COUGAR TİPİ HELİKOPTER DÜŞTÜ



Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter düşmüştü.



Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiği, 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.



MSB'den daha sonra yapılan açıklamalarda ise, kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 2 askerin daha şehit olduğu ve şehit sayısının 11'e yükseldiği duyuruldu.

KORGENERAL ERBAŞ DA ARALARINDA



Kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy), Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin), Albay Şentürk Aydınyer (Kars), Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra), Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Kahramanmaraş-Onikişubat), Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (Kırıkkale), Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of), Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar), Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (Afyonkarahisar), Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı) ve Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya) şehit oldu.



Yaralı askerler Binbaşı Alptekin Köprülü (Gümüşhane) ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın (Ordu-Kabadüz) tedavileri sürüyor.