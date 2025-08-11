Bitlis'te iki ayrı kaza: 19 yaralı

Bitlis'te meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi yaralandı.

Kent merkezindeki 8 Ağustos Şehir Stadyumu önünde A.İ.K'nin yönetimindeki 67 AAU 841 plakalı otomobil, T.H'nin kullandığı 35 DA 146 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada araçlardaki 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.



Ahlat'ta ise Selçuklu Sanayi Kavşağı'nda M.Ş.K. idaresindeki 34 TH 2845 plakalı otomobilin, karşı istikamete geçerek F.A'nın yönetimindeki 20 ALA 413 ve K.S'nin kullandığı 55 RE 798 plakalı araçlara çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.



Çevredekilerin haberi vermesi üzerine kazaların meydana geldiği yerlere, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazalarda yaralananlar, kent merkezi ile Tatvan ve Ahlat ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.