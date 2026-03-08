Bitlis'te iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bitlis-Güroymak karayolunda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen iki otomobil gece saatlerinde çarpıştı.

Olay yerine AFAD, trafik polisleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si çocuk 7 kişi, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan bir çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.