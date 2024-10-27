Bitlis'te kadınlara savunma eğitimi

Diyarbakır Gençlik Derneğince hazırlanan "Pars Yakın Müdafaa ile Güçlü ve Güvende Kadınlar Projesi" kapsamında kente gelen kadınlar, hem ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi hem de uzman eğitmenlerce verilen eğitimde savunma tekniklerini öğrendi.



Dernek başkanı Mücahit Yılmaz, projelerinin İçişleri Bakanlığınca desteklendiğini söyledi.



Proje kapsamında kadınların özgüvenlerini artırmalarına ve kendilerini korumalarına yardımcı olmak amacıyla yakın savunma eğitimleri verdiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:



"İlk etapta Siirt'in Tillo ilçesinde daha sonra Bitlis merkezde etkinliklerimiz oldu. Bugün de buraya geldik. Van Gölü sahilinde kadınlarımıza yakın savunmayla ilgili eğitimi verdik. Cumhuriyet savcımız da meşru müdafaayla ilgili bilgi verdi. Etkili iletişim, değerler eğitimi, öfke kontrolü ve stres yönetimi gibi konularda da eğitimlerimiz oluyor. Gittiğimiz yerlerin hem tarihi mekanlarını ziyaret ediyor hem de eğitimler düzenliyoruz. Destek veren İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ederim. Şu ana kadar yaklaşık 900 kadına ulaştık. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek."



Siirt Cumhuriyet Savcısı Ferhat Bozkurt ise "Derneğin daveti üzerine kadınlara meşru müdafaa konusunu bilgi verdik. Herkes gibi kadınlarımızın da şiddet karşısında kendilerini savunma hakları var. Bunun da belli ölçüleri var. Kadınlarımızı bu konuda bilgilendirdik." dedi.



Dicle Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Hacı Yılmaz da kadınlara güçlü iletişimin yöntemlerini anlattıklarını ifade etti.



Diyarbakır'dan gelen kadınlardan Yeşim Şen, "Güzel bir etkinlik düzenlendi. Programı faydalı buluyorum. Destek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

