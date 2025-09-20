Bitlis'te kamyonla otomobil çarpıştı: Üç yaralı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada üç kişi yaralandı.
Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza saat 11.00 sıralarında Tatvan ilçesindeki sanayi sitesi mevkisinde meydana geldi.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Y.B. (23), E.B. (19) ve M.B. (55) isimli kişiler yaralandı.
Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Bitlis