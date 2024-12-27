Bitlis'te kar etkili oldu

Gece saatlerinde kentte etkili olan sağanak yerini kara bıraktı. Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı; belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kapalı köy yolunun bulunmadığını belirterek, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.