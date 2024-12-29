Bitlis’te kar hayatı olumsuz etkiledi

Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Kar kalınlığı kent merkezinde 16, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştı.



Kardan dolayı 165 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.



Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.



Yapılan çalışmada 107 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı.



58 yerleşim yeri yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor.



Bitlis kent merkezinde de ara yolların kapanmaması için belediye ekipleri sürekli kar temizleme çalışması yaptı.