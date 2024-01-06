Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

İl Özel İdaresi Şantiye Şefi Nail Aşit,ihbar üzerine mahsur kalan aileye ulaştıklarını söyledi.



Bir ailenin yolda mahsur kaldığını belirten Aşit, "Arkadaşlarımızı alarak olay yerine intikal ettik. Vardığımızda bir araçta aynı aileden 4'ü çocuk 10 kişi bulunuyordu. Arkadaşlarımızın gayretiyle vatandaşlarımızı kurtarıp evlerine teslim ettik. Kazasız belasız geri dönüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.



Mahsur kalanlardan Asya Deniz, "Aşağıbalcılar köyüne gitmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 5 saattir yoldayız. 1 saat önce Özel İdare'yi aradık. Sağ olsunlar gelip yetiştiler. Çok teşekkür ederiz." dedi.



Tatvan ilçesinde de Radar mevkisinde aracıyla mahsur kalan 20 yaşındaki Muhammed Erem, yetkililerden yardım istedi.



Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri, Erem'i kurtardı.