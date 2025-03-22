Bitlis’te kar yolları kapattı

Kentte dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 100 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.



Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.



Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yürüttü.