Bitlis'te köpeğin ısırdığı iki çocuktan biri kuduz oldu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sokak köpekleri iki çocuğa saldırdı. Köpekler tarafından ısırılan çocuklardan birine kuduz teşhisi konarken biri de müşade altına alındı. İki çocuk da Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'ne sevk edildi.

Bitlis'te köpeğin ısırdığı iki çocuktan biri kuduz oldu

'te bir çocuk 5 hafta önce bir köpeğin saldırısına uğradı. Ailesine köpeğin ısırdığını söylemeyen çocukta hastalık belirtileri ortaya çıktı.

Yapılan tetkikler sonrası 12 yaşındaki çocuğa kuduz teşhisi konuldu.

Bitlis'te köpeğin ısırdığı iki çocuktan biri kuduz oldu - 1

Yine aynı ilçede kuduz olduğundan şüphelenen bir çocuk da önlem amaçlı tedavi altına alındı. Çocuklar Ankara'ya Hacettepe Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. 

Bitlis'te köpeğin ısırdığı iki çocuktan biri kuduz oldu - 2 Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, belediye personelleri ile ilçe merkezi ve köydeki sokak köpekleri ve kedilere kuduz aşısı yaptı.

teşhisi konulan çocuk şu anda yoğun bakımda tedavi altında.

Isırılan diğer çocuğun testlerinde ise kuduz bulgusuna rastlanmadı.

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