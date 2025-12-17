Bitlis’te okullar bir gün süreyle tatil edildi
17.12.2025 01:59
Anadolu Ajansı
İHA
Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Bitlis Valiliği, olumsuz hava şartları sebebiyle Merkez ilçe ile Güroymak ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada “İlimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Bitlis Merkez ilçe ve Güroymak ilçesinde köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.