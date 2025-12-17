Bitlis’te okullar bir gün süreyle tatil edildi

17.12.2025 01:59

Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bitlis Valiliği, olumsuz hava şartları sebebiyle Merkez ilçe ile Güroymak ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada “İlimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Bitlis Merkez ilçe ve Güroymak ilçesinde köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.