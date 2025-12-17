Bitlis’te okullar bir gün süreyle tatil edildi

Bitlis Valiliği, olumsuz hava şartları sebebiyle Merkez ilçe ile Güroymak ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.



