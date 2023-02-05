Bitlis'te okullar tatil edildi

Bitlis'te kent merkezi ve 3 ilçede okullara 1 günlük kar molası verildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.



Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, kent merkezi, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı.



Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların kapalı olacağı duyuruldu.



Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

302 KÖY YOLU KAPANDI



Öte yandan Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte devam eden kar nedeniyle 302 köy yolunun kapandığını bildirdi.

Kurtkan, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması, yolların kısa sürede açılması için çalıştıklarını ifade etti.

