Bitlis'te onlarca kişi boğulmaktan kurtuldu

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanan inci kefalinin korunması için Tatvan Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat denetimler yapıyor.

Jandarma Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra deniz polisleri, inci kefalini korumak için göl üzerinde sıkı denetimler yapıyor.

Ekipler, Van Gölü üzerindeki sorumluluk alanlarında boğulma, arama kurtarma, deniz araçlarının denetimleri ve denizde alınan emniyet tedbirlerinin uygulanmasında da görev alıyor. "Şehit Çarşı ve Mahalle bekçisi İsa Budak" adını taşıyan KB-1301 kontrol botu ile yapılan denetimlerde son 15 günde 15 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

Son olayda ekipler, Van Gölü'nde bir tekne olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan denetimlerde teknenin gezi amaçlı göle açıldığı belirlendi.