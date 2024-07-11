Bitlis'te onlarca kişi boğulmaktan kurtuldu

Bitlis'te son 15 günde 15 kişiyi boğulmaktan kurtarıldı.

Bitlis'te onlarca kişi boğulmaktan kurtuldu

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanan inci kefalinin korunması için Tatvan Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat denetimler yapıyor.

Jandarma Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra deniz polisleri, inci kefalini korumak için göl üzerinde sıkı denetimler yapıyor.

Ekipler, Van Gölü üzerindeki sorumluluk alanlarında boğulma, arama kurtarma, deniz araçlarının denetimleri ve denizde alınan emniyet tedbirlerinin uygulanmasında da görev alıyor. "Şehit Çarşı ve Mahalle bekçisi İsa Budak" adını taşıyan KB-1301 kontrol botu ile yapılan denetimlerde son 15 günde 15 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

Son olayda ekipler, Van Gölü'nde bir tekne olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan denetimlerde teknenin gezi amaçlı göle açıldığı belirlendi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Erzurum'da sular ne zaman gelecek? ESKİ'den su kesintisi duyurusu

Erzurum'da sular ne zaman gelecek? ESKİ'den su kesintisi duyurusu

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem

Sosyal medyadaki görüntüler harekete geçirdi: Soruşturma başlatıldı

Sosyal medyadaki görüntüler harekete geçirdi: Soruşturma başlatıldı

Erzincan'da minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Erzincan'da minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Halk otobüsü çukura saplandı: Yolcular tahliye edildi

Halk otobüsü çukura saplandı: Yolcular tahliye edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...