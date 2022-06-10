Bitlis'te 'ot biçme' kavgası: 3 ölü

Bitlis'in Mutki ilçesinde iki aile arasında ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü.



İlçeye bağlı Küllüce köyünde Karataş ve Umaç aileleri arasında arazide ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



Kavgada Meran ve Naif Karataş olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Özmen Karataş kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.