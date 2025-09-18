Bitlis'te otomobil duvardan düştü

Alınan bilgilere göre kaza, saat 13.00 sıralarında Hüsrevpaşa Mahallesi’ndeki Batarya Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Abdullah Ula yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki duvardan düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ve yanındaki yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.