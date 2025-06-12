Bitlis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü

Adilcevaz-Erciş Karayolu'nun hastane kavşağında, M.N.N. yönetimindeki 34 DUE 955 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki 65 ACL 638 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki A.N. hayatını kaybetti, hafif ticari aracın sürücüsü de yaralandı.



Yaralı, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.