Bitlis'te otomobil su kanalına düştü: 1 ölü

Ahlat-Ovakışla Karayolu'nda B.Ç. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki su kanalına düştü.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada araçta bulunan A.K. hayatını kaybetti, sürücü ile İ.Ç. yaralandı.



Yaralılar ambulansla Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.