Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginin güvenliğini sağlamak için Bitlis'ten Erzurum'a giden Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin taşındığı midibüs, Bitlis'te saat 00.30 sıralarında buzlanan yolda kontrolden çıkıp devrildi.

Adilcevaz-Erciş yolunun 7'nci kilometresinde meydana gelen kazada midibüsteki 20 polisten 13'ü yaralandı.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı polisleri ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada 10 polis ayakta tedavi edilirken, 3 polis ise sevk edildiği Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.