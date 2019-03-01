Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginin güvenliğini sağlamak için Bitlis'ten Erzurum'a giden Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin taşındığı midibüs, Bitlis'te saat 00.30 sıralarında buzlanan yolda kontrolden çıkıp devrildi.
Adilcevaz-Erciş yolunun 7'nci kilometresinde meydana gelen kazada midibüsteki 20 polisten 13'ü yaralandı.
İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı polisleri ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırdı.
Burada 10 polis ayakta tedavi edilirken, 3 polis ise sevk edildiği Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Bitlis'te polis midibüsü devrildi: 13 yaralı
DHATürkiye
Bitlis'te, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin taşındığı midibüs, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada 13 polis yaralandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginin güvenliğini sağlamak için Bitlis'ten Erzurum'a giden Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin taşındığı midibüs, Bitlis'te saat 00.30 sıralarında buzlanan yolda kontrolden çıkıp devrildi.