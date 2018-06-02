Başbakan Binali Yıldırım'ın Batman'daki mitinginden dönen Van'da görevli polisleri taşıyan minibüs, Tatvan-Van Karayolu Yelkenli Köyü yakınında devrildi.
Kazada yaralanan 16 polis memuru sağlık ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Sağlık Müdürü Koray Okur ile AK Parti Bitlis milletvekili adayı Cemal Taşar yaralı polisleri hastanede ziyaret etti.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bitlis'te polisleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Bitlis'in Tatvan ilçesinde polisleri taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın Batman'daki mitinginden dönen Van'da görevli polisleri taşıyan minibüs, Tatvan-Van Karayolu Yelkenli Köyü yakınında devrildi.