Bitlis'te terör operasyonu: 10 gözaltı

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda dün, il merkezi ile Tatvan, Ahlat, Hizan ve Güroymak ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin ikametlerindeki aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 179 fişek, 53 av tüfeği kartuşu, 50 havai fişek rampası, 45 havai fişek, 15 yasaklı yayın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.