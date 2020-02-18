Bitlis'te TIR ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Tatvan-Van karayolunun 7. kilometresindeki Yelkenli köyü mevkisinde plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen TIR ile kamyonet çarpıştı.



Kamyonetteki aynı aileden Ahmet, Sahila ve Radife Eser hayatını kaybetti, Mehmet ile Bahattin Eser yaralandı.



Yaralılar, ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kazanın ardından hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

