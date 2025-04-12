Bitlis'te trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bitlis-Baykan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Bitlis'te trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 12.00 sıralarında -Baykan karayolu üzerinde bulunan Alaniçi köyü mevkisinde meydana geldi. Kapalı kasa hafif ticari kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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