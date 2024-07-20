Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Bitlis merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, satıcılarına yönelik , Diyarbakır ve Bursa'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Özel Harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda 13 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 427 gram esrar, satışa hazır 11 fişek sentetik uyuşturucu, 1 fişek eroin ve 3 fişek esrar ile bir miktar para ele geçirildi.

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