Bitlis'te yoğun kar yağışı: Evler ve araçlar kara gömüldü
Bitlis'te yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kentte kar yağışından dolayı 306 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kent merkezinde araçlar ile tek katlı yapılar kara gömüldü.
Bitlis'te ve çevresinde çarşamba günü başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Kent merkezinde bir, yüksek kesimlerde 1,5 metreyi bulan kar nedeniyle 306 köy yolu ulaşıma kapandı.
Tek katlı evler ve park halindeki araçların kara gömüldüğü kentte iki gündür eğitim de ara verildi.
Kar yağışı sonrasında mahalle aralarında belediye ekipleri, ana yollarda Karayolları, köy yollarında İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
KAR YAĞIŞINDAN SONRA DON UYARISI
Diğer yandan Meteoroloji yetkilileri kar yağışının akşam saatlerinde bölgeyi terk edeceğini belirtirken, kar yağışının yerini soğuk havaya bırakacağını kaydetti.
Çığ, buzlanma ve don uyarısında da bulunan yetkililer, mecbur kalmadıkça özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini istedi.
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