Bitlis'te yoğun kar yağışı: Evler ve araçlar kara gömüldü

Bitlis'te ve çevresinde çarşamba günü başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor.



Kent merkezinde bir, yüksek kesimlerde 1,5 metreyi bulan kar nedeniyle 306 köy yolu ulaşıma kapandı.



Tek katlı evler ve park halindeki araçların kara gömüldüğü kentte iki gündür eğitim de ara verildi.

Kar yağışı sonrasında mahalle aralarında belediye ekipleri, ana yollarda Karayolları, köy yollarında İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.