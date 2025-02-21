Bitlis'te yoğun kar yağışı: Evler ve araçlar kara gömüldü

Bitlis'te yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kentte kar yağışından dolayı 306 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kent merkezinde araçlar ile tek katlı yapılar kara gömüldü.

Bitlis'te yoğun kar yağışı: Evler ve araçlar kara gömüldü

'te ve çevresinde çarşamba günü başlayan aralıklarla sürüyor.

Kent merkezinde bir, yüksek kesimlerde 1,5 metreyi bulan kar nedeniyle 306 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tek katlı evler ve park halindeki araçların kara gömüldüğü kentte iki gündür eğitim de ara verildi.

Kar yağışı sonrasında mahalle aralarında belediye ekipleri, ana yollarda Karayolları, köy yollarında İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis'te yoğun kar yağışı: Evler ve araçlar kara gömüldü - 1

KAR YAĞIŞINDAN SONRA DON UYARISI

Diğer yandan Meteoroloji yetkilileri kar yağışının akşam saatlerinde bölgeyi terk edeceğini belirtirken, kar yağışının yerini soğuk havaya bırakacağını kaydetti.

Çığ, buzlanma ve don uyarısında da bulunan yetkililer, mecbur kalmadıkça özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini istedi.

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