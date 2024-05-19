Bitlis'te yolcu otobüsü dereye uçtu: 7 yaralı

Kazada sürücünün de aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.



Bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otobüsten çıkartılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular da başka bir otobüsle Van'a gönderildi.



Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.