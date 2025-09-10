Bitlis'te 4 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis’in Tatvan ilçesinde 4 düzensiz göçmenle birlikte bir organizatör yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Tatvan ilçe kırsalında 8 Eylül 2025 tarihinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yaptığı belirtildi.
Açıklamada, "Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 organizatör ve Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalanmış, yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmiş, organizatör Ü.K. ise Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.
- Düzensiz Göçmen
- Yerel Haber
- Bitlis Tatvan