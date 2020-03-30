"Biz bize yeteriz" kampanyasına yoğun destek

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs salgını sonrası alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamaya yönelik Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanyayı, ""Biz bize yeteriz Türkiyem diyerek başlattığımız bu kampanya için yardım hesapları açıldı. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Kabine üyeleri ve eşlik edenler kampanyaya 5 milyon 200 bin lira bağışta bulundu" sözleriyle duyurdu.

Kampanyaya destek veren isimlerin başında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli vardı. Twittter'dan açıklama yapan Bahçeli, 5 aylık maaşını kampanyaya bağışladığını duyurdu.



Kampanyaya AK Parti'den de yoğun destek var. Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal kampanyaya 3 aylık maaşlarını bağışladı. Aralarında Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın da bulunduğu çok sayıda AK Partili milletvekili ile il başkanları da maaşlarını bağışlayarak kampanyaya dahil oldu.



Kampanyaya bir destek de TOBB'dan geldi. Twitter'dan açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yardım kampanyasına TOBB'un 10 milyon liralık bağışla destek vereceğini duyurdu.



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleriyle Milli Dayanışma Kampanyası'na birer aylık maaşlarıyla destek verdi.