"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yoğun destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına yoğun destek geldi.



Meclis Başkanı Mustafa Şentop, kampanyaya 5 aylık maaşını bağışlayarak katıldı.



Şentop, "Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız, inşallah. Biz birlikte Türkiye’yiz. Birlikte güçlüyüz. Salgına karşı mücadelemizden de hep birlikte galip çıkacağız." dedi.



Kampanyaya destek veren isimler arasında HMP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı. Şentop gibi 5 aylık maaşını kampanyaya bağışlayan Bahçeli, kampanyaya destek verilmesi çağrısında bulundu.



Bahçeli, "İçinden geçtiğimiz zor günleri dayanışma duygularını teşvik ederek, yardımlaşma hissiyatını harekete geçirerek aşacağımıza yürekten inanıyorum. Birbirimize el uzatırsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de islami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz." dedi.



Kampanyaya AK Parti'den de yoğun destek var.



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Hamza Dağ 3 aylık maaşını, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise 5 aylık maaşını kampanyaya bağışladı. Kampanyaya çok sayıda AK Partili milletvekili ve il başkanı da destek sağladı.



Kampanyaya iş dünyası da kayıtsız kalmadı.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,, TOBB'un kampanyaya 10 milyon lira bağışta bulunduğunu duyurdu.



Kampanyaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle 15 milyon, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise 5 milyon liralık bağışla destek olacaklarını açıkladı.



Yardım kampanyasına destek verenler arasında akademisyenler de yer aldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç ve YÖK üyeleri ile ÖSYM Başkanı Halis Aygün birer aylık maaşlarını kampanyaya bağışladıklarını duyurdu.



Kampanyaya ayrıca EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz 3 aylık maaşı ile kurul üyeleri ise birer aylık maaşlarıyla destek verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.