"Biz Sarallar'ız, bize kimse bir şey yapamaz!" demişlerdi! İddianame hazırlandı, istenen cezalar belli oldu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 25'i tutuklu 35 sanık hakkında hazırlanan 216 sayfalık iddianamede, Bursa Emniyet Müdürlüğünce il genelinde suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerin faaliyetine yönelik yapılan çalışmalarda, genel olarak Bursa merkez ve İnegöl ilçesinde kendilerini "Sarallar'ın adamı" olarak tanıtan Okay A. ve Fırat E. ile hareket eden ve açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen zanlıların da olduğu belirtildi.



"BİZ SARALLAR'IZ BİZE KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ"



Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Okay A. ile hareket eden şüphelilerin silahlı oldukları ve genel itibarıyla kalabalık gezdikleri, kendilerince belirledikleri iş adamlarına giderek zorla tahsilat yapmaya çalıştıkları, her gittikleri yerde "Biz Sarallar'ız, bize kimse bir şey yapamaz" şeklinde konuşmalar gerçekleştirdikleri ve bu nedenle mağdurların korktukları için şikayet etmedikleri yönünde bilgilere ulaşıldığı bildirildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ifadesi alınan müşteki E.A'nın beyanları doğrultusunda rapor düzenlenerek Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olmak" suçunu oluşturan unsurların, örgütün yönetici ve üyelerinin, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçların, örgütteki hiyerarşik yapının ve örgüte yardım eden kişilerin, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerinin tespit edilebilmesi için adı geçenler hakkında ayrıntılı araştırılma yapıldığı anlatıldı.



İddianamede, ulusal düzeyde faaliyeti olan suç örgütü elebaşının halen cezaevinde tutuklu Ümit S. olduğu, bu nedenle örgütün faaliyetinin ağabeyi Hakkı S. ve Okay A. kontrolünde yürütüldüğü, Okay A'nın da sıklıkla Diyarbakır'a giderek Ümit S. ile cezaevinde görüştüğü, talimatların bir kısmını görüş sırasında yüz yüze aldığı, ayrıca eylemlere ilişkin gelişmelerden bilgi verdiğinin tespit edildiği belirtildi.