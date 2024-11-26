Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? 2024 Black Friday tarihi

Black Friday , tüketicilere önemli ölçüde indirimli fiyatlarla ürün satın alma fırsatı sunan, büyük bir heyecanla beklenen bir alışveriş etkinliğidir. Genellikle tatil alışveriş sezonunun resmi olmayan başlangıcı olarak kabul edilir ve kapıda indirim fırsatları ve sınırlı süreli teklifleriyle bilinir.

BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Black Friday, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayının dördüncü Perşembesi olan Şükran Günü'nden sonraki güne denk gelir. 2024'te Black Friday 29 Kasım'da gerçekleşecek. Bunu, çevrimiçi fırsatlarla bilinen bir diğer büyük alışveriş günü olan Cyber ​​Monday takip edecek.

BLACK FRİDAY TARİHİ



Black Friday, 20. yüzyılın ortalarında ABD'de ortaya çıkan bir kavramdır. Şükran Günü'nden sonraki günün alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilmesi, büyük indirimlerin ve alışveriş çılgınlığının bu güne odaklanmasına yol açtı. İşte tarihçesi:



"Black Friday" terimi ilk kez 1950'lerde Philadelphia'da kullanıldı. Şehri Şükran Günü sonrası futbol maçları ve alışveriş etkinlikleri için dolduran kalabalıklar nedeniyle polis, bu günü "Kara Cuma" olarak adlandırdı. Trafik sıkışıklığı ve karmaşa, terimin negatif anlamda kullanılmasına yol açtı.



1960'ların sonlarında, perakendeciler bu terimi farklı bir anlamda kullanmaya başladı. O dönemde birçok işletme Şükran Günü sonrası satışlarla yılın ilk kârını (defterlerini "kırmızı"dan "siyah"a geçerek) elde ediyordu. Bu, "Black Friday"i olumlu bir ekonomik simgeye dönüştürdü.u tarih, yılın en büyük indirim günlerinden biri olarak bilinir ve genellikle çevrimiçi ve mağaza içi alışveriş fırsatlarıyla doludur.