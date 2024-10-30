Black Friday ne zaman? 2024 Black Friday tarihleri

Black Friday için geri sayım başladı. Türkiye’de “Efsane Cuma”, “Şahane Cuma”, “Beklenen Cuma” gibi isimlerle düzenlenen “Black Friday”, Amerika Birleşik Devletleri’nde Şükran Günü’nü takip eden cuma gününün gayri resmi ismi. Black Friday, özellikle ABD'de başlamış olsa da, zamanla dünya genelinde birçok ülkede popüler hale gelmiştir. Alışveriş yapanlar, bu günde elektronik, giysi, ev eşyaları gibi birçok üründe büyük indirimler bulabilir. Etkinlik, insanların tatil alışverişlerini yapmaları için bir fırsat sunarken, perakendeciler için de satışlarını artırma açısından önemlidir..

BLACK FRİDAY NE ZAMAN?



Black Friday her zaman Şükran Günü'nden sonraki Cuma günüdür. Bu yıl, etkinlik 29 Kasım 2024'e denk geliyor, yani sadece birkaç hafta uzakta.

