Black Friday ne zaman? 2024 Black Friday tarihleri
Hızla yaklaşan Black Friday her zamanki gibi yılın en büyük alışveriş etkinliklerinden biri olacak. Noel öncesi alışveriş döneminin başlangıcı olarak da kabul edilen Black Friday, bugün Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada bilinen bir alışveriş günü olarak varlığını sürdürüyor. Peki, 2024 Black Friday ne zaman?
Black Friday için geri sayım başladı. Türkiye’de “Efsane Cuma”, “Şahane Cuma”, “Beklenen Cuma” gibi isimlerle düzenlenen “Black Friday”, Amerika Birleşik Devletleri’nde Şükran Günü’nü takip eden cuma gününün gayri resmi ismi.
Black Friday, özellikle ABD'de başlamış olsa da, zamanla dünya genelinde birçok ülkede popüler hale gelmiştir. Alışveriş yapanlar, bu günde elektronik, giysi, ev eşyaları gibi birçok üründe büyük indirimler bulabilir. Etkinlik, insanların tatil alışverişlerini yapmaları için bir fırsat sunarken, perakendeciler için de satışlarını artırma açısından önemlidir..
BLACK FRİDAY NE ZAMAN?
Black Friday her zaman Şükran Günü'nden sonraki Cuma günüdür. Bu yıl, etkinlik 29 Kasım 2024'e denk geliyor, yani sadece birkaç hafta uzakta.
BLACK FRİDAY TARİHÇESİ
Black Friday terimi, 1960'ların sonlarında Philadelphia'da ortaya çıktı. O dönemde, polis bu günü "Black Friday" olarak adlandırıyordu çünkü Şükran Günü'nden sonraki Cuma, alışveriş kalabalıkları ve trafik nedeniyle şehirde büyük zorluklar yaşanıyordu.
Ancak, terimin olumlu bir anlam kazanması 1980'lerin sonlarına doğru oldu. O zamandan itibaren, perakendeciler bu günü yılın en büyük alışveriş etkinliklerinden biri olarak tanıtmaya başladılar. İndirimlerin ve kampanyaların artmasıyla birlikte, Black Friday, alışveriş yapanlar için büyük fırsatlar sunan bir gün haline geldi ve zamanla dünya genelinde popülerlik kazandı.
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