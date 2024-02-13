Blackpink'ten Lisa "The White Lotus" dizisinde

TEK BAŞINA ÜÇ REKOR

Öte yandan Lisa, solo olarak kariyerine devam ederken, üç kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

MTV Video Müzik Ödülleri'nde ilk solo K-pop kazananı olan Lisa, MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde ilk solo K-pop kazananı da oldu ve bir süredir Instagram'da en çok takipçiye sahip olma unvanını elinde tutuyor. Lisa, 19 Ocak 2023 itibarıyla 86,3 milyon takipçiye sahip K-pop sanatçısı olarak da Guinness'e girdi.

Lisa, Eylül 2021de çıkardığı 'LaLisa' adlı şarkısıyla kariyerine tekbaşına devam etme kararı almıştı.