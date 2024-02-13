Blackpink'ten Lisa "The White Lotus" dizisinde

Dünyaca ünlü K-pop grubu Blackpink'in üyelerinden Lisa "The White Lotus"un 3. sezon kadrosuna katıldı.

Blackpink'ten Lisa "The White Lotus" dizisinde

Dünyanın en ünlü K-pop gruplarından Blackpink'in üyelerinden Lisa, HBO'nun popüler dizisi "The White Lotus"un 3. sezonuna katıldı. Variety'nin haberine göre; ünlü isim, dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşayacak. Ancak Lisa'nın canlandıracağı karakterle ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Dizinin kadorusunda; Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Tayme Thapthimthong, Christian Friedel, Julian Kostov, Morgana O'Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Carrie Coon, Scott Glenn, Francesca Corney , Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravicius, Natasha Rothwell, Walton Goggins, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood, Sarah Catherine Hook ve Sam Nivola gibi isimler yer alıyor.

Blackpink'ten Lisa "The White Lotus" dizisinde - 1

TEK BAŞINA ÜÇ REKOR

Öte yandan Lisa, solo olarak kariyerine devam ederken, üç kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

MTV Video Müzik Ödülleri'nde ilk solo K-pop kazananı olan Lisa, MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde ilk solo K-pop kazananı da oldu ve bir süredir Instagram'da en çok takipçiye sahip olma unvanını elinde tutuyor. Lisa, 19 Ocak 2023 itibarıyla 86,3 milyon takipçiye sahip K-pop sanatçısı olarak da Guinness'e girdi.

Lisa, Eylül 2021de çıkardığı 'LaLisa' adlı şarkısıyla kariyerine tekbaşına devam etme kararı almıştı.

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