Blackpink'ten Lisa "The White Lotus" dizisinde

Dünyanın en ünlü K-pop gruplarından Blackpink'in üyelerinden Lisa, HBO'nun popüler dizisi "The White Lotus"un 3. sezonuna katıldı. Variety'nin haberine göre; ünlü isim, dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşayacak. Ancak Lisa'nın canlandıracağı karakterle ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Dizinin kadorusunda; Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Tayme Thapthimthong, Christian Friedel, Julian Kostov, Morgana O'Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Carrie Coon, Scott Glenn, Francesca Corney , Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravicius, Natasha Rothwell, Walton Goggins, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood, Sarah Catherine Hook ve Sam Nivola gibi isimler yer alıyor.
TEK BAŞINA ÜÇ REKOR
Öte yandan Lisa, solo olarak kariyerine devam ederken, üç kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
MTV Video Müzik Ödülleri'nde ilk solo K-pop kazananı olan Lisa, MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde ilk solo K-pop kazananı da oldu ve bir süredir Instagram'da en çok takipçiye sahip olma unvanını elinde tutuyor. Lisa, 19 Ocak 2023 itibarıyla 86,3 milyon takipçiye sahip K-pop sanatçısı olarak da Guinness'e girdi.
Lisa, Eylül 2021de çıkardığı 'LaLisa' adlı şarkısıyla kariyerine tekbaşına devam etme kararı almıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- N-Life
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Dizi
- N-Life Kültür&Sanat