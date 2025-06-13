BM Genel Kurulu'nda Gazze tasarısı kabul edildi

Birleşmiş Milletler Genel kurulunda kabul edilen tasarı Gazze'de derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısını içeriyor.

Tasarı, İsrail'in uluslararası hukuka ve BM Kurucu Sözleşmesi'ne uyması için üye ülkelerin gereken tüm adımları atması çağrısında da bulunuyor.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 149 ülkenin destek verdiği tasarıya, ABD, Arjantin, Fiji, Macaristan, İsrail, Mikronezya, Palau, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga ve Tuvalu karşı çıktı.

19 ülke ise çekimser kaldı.